Cyclo Cross du Mont Olympe Charleville-Mézières

Cyclo Cross du Mont Olympe

Mont Olympe Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Le cyclo-cross du Mont Olympe célèbrera sa 60e édition le 11 novembre 2025 dès 11 h. Organisé depuis les années 1960, cet événement est resté incontournable au sein du calendrier régional et national. Chaque année, des centaines de spectateurs se rassemblent pour encourager les spécialistes de la discipline, aux côtés des jeunes espoirs et des coureurs amateurs ardennais.Programme de la journée :11 h Épreuves jeunes (U13, U15)13 h 30 Masters +40 ans, Femmes, U1715 h Course Élites Seniors U19 (tête d’affiche de la journée)

Mont Olympe Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 87 51 66 85

English :

The Mont Olympe cyclo-cross will celebrate its 60th edition on November 11, 2025 from 11am. Organized since the 1960s, this event has remained a fixture on the regional and national calendar. Every year, hundreds of spectators gather to cheer on the specialists in the discipline, alongside young hopefuls and amateur riders from the Ardennes.Program for the day:11 h ? Youth events (U13, U15)1:30 pm ? Masters +40 years, Women, U1715 h ? Élites Seniors U19 race (headliner of the day)

German :

Das Cyclo-Cross du Mont Olympe feiert am 11. November 2025 ab 11 Uhr seine 60. Die Veranstaltung wird seit den 1960er Jahren organisiert und ist aus dem regionalen und nationalen Kalender nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr versammeln sich Hunderte von Zuschauern, um neben den jungen Nachwuchstalenten und den Amateurfahrern aus den Ardennen auch die Spezialisten der Disziplin anzufeuern.Tagesprogramm:11 Uhr ? Jugendwettbewerbe (U13, U15)13:30 Uhr ? Masters +40 Jahre, Frauen, U1715 h ? Rennen Elite Senioren U19 (Hauptattraktion des Tages)

Italiano :

Il ciclocross di Mont Olympe festeggerà la sua 60ª edizione l’11 novembre 2025 a partire dalle 11.00. Organizzato fin dagli anni ’60, questo evento è rimasto un appuntamento fisso nel calendario regionale e nazionale. Ogni anno, centinaia di spettatori si riuniscono per fare il tifo per gli specialisti della disciplina, oltre che per le giovani promesse e i dilettanti delle Ardenne.Programma della giornata:ore 11.00 ? Eventi giovanili (U13, U15)13:30 ? Master +40 anni, Donne, U1715 h ? Gara Elite Seniors U19 (evento principale della giornata)

Espanol :

El ciclocross del Mont Olympe celebrará su 60ª edición el 11 de noviembre de 2025 a partir de las 11.00 horas. Organizada desde los años sesenta, esta prueba sigue siendo una cita ineludible del calendario regional y nacional. Cada año, cientos de espectadores se reúnen para animar a los especialistas de la disciplina, así como a las jóvenes promesas y a los corredores aficionados de las Ardenas.Programa del día:11 h ? Pruebas juveniles (U13, U15)13:30 ? Masters +40 años, Mujeres, Sub1715 h ? Elite Seniors Sub19 (prueba estelar del día)

