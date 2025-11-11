Cyclo-cross du Quercy Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Journée de cyclo-cross ouverte à plusieurs catégories de coureurs, sur le site naturel du plan d’eau de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Une ambiance sportive et conviviale vous attend, avec la possibilité de se restaurer sur place tout en suivant les différentes épreuves du jour.

Evènement organisé par Cahors Cyclisme. .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 71 88 35 41

English :

Cyclo-cross day open to several categories of riders, on the natural site of the Montcuq-en-Quercy-Blanc lake

German :

Radcross-Tag, der für verschiedene Fahrerkategorien offen ist, auf dem natürlichen Gelände des Plan d’eau von Montcuq-en-Quercy-Blanc

Italiano :

Giornata di ciclocross aperta a diverse categorie di corridori, sul sito naturale del lago Montcuq-en-Quercy-Blanc

Espanol :

Jornada de ciclocross abierta a varias categorías de corredores, en el paraje natural del lago de Montcuq-en-Quercy-Blanc

