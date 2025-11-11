Cyclo-cross du Quercy Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc
Cyclo-cross du Quercy Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 11 novembre 2025.
Cyclo-cross du Quercy Blanc
Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Journée de cyclo-cross ouverte à plusieurs catégories de coureurs, sur le site naturel du plan d’eau de Montcuq-en-Quercy-Blanc
Journée de cyclo-cross ouverte à plusieurs catégories de coureurs, sur le site naturel du plan d’eau de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Une ambiance sportive et conviviale vous attend, avec la possibilité de se restaurer sur place tout en suivant les différentes épreuves du jour.
Evènement organisé par Cahors Cyclisme. .
Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 71 88 35 41
English :
Cyclo-cross day open to several categories of riders, on the natural site of the Montcuq-en-Quercy-Blanc lake
German :
Radcross-Tag, der für verschiedene Fahrerkategorien offen ist, auf dem natürlichen Gelände des Plan d’eau von Montcuq-en-Quercy-Blanc
Italiano :
Giornata di ciclocross aperta a diverse categorie di corridori, sul sito naturale del lago Montcuq-en-Quercy-Blanc
Espanol :
Jornada de ciclocross abierta a varias categorías de corredores, en el paraje natural del lago de Montcuq-en-Quercy-Blanc
L’événement Cyclo-cross du Quercy Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-10-26 par OT Cahors Vallée du Lot