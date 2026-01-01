Cyclo-cross/gravel/vtt Beauzac
Le club de l’Avenir Beauzac Cyclisme aura le plaisir de vous accueillir sur ses terres pour la 4ème édition de son cyclo-cross. Une course ouverte aussi aux GRAVEL et aux VTT. Inscription avant le MERCREDI 22 JANVIER et pas d’inscription sur place.
stade Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes avenirbeauzaccyclisme@gmail.com
English :
The Avenir Beauzac Cyclisme club will be delighted to welcome you to its grounds for the 4th edition of its cyclo-cross. The race is also open to GRAVEL and mountain bikes. Registration by WEDNESDAY JANUARY 22 and no on-site registration.
