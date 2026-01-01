Cyclo-cross/gravel/vtt

stade Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le club de l’Avenir Beauzac Cyclisme aura le plaisir de vous accueillir sur ses terres pour la 4ème édition de son cyclo-cross. Une course ouverte aussi aux GRAVEL et aux VTT. Inscription avant le MERCREDI 22 JANVIER et pas d’inscription sur place.

.

stade Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes avenirbeauzaccyclisme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Avenir Beauzac Cyclisme club will be delighted to welcome you to its grounds for the 4th edition of its cyclo-cross. The race is also open to GRAVEL and mountain bikes. Registration by WEDNESDAY JANUARY 22 and no on-site registration.

L’événement Cyclo-cross/gravel/vtt Beauzac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron