Cyclo cross Lacarry Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Cyclo cross

Lacarry Bourg Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le comité des fêtes de Lacarry vous invite à la deuxième édition du cyclo-cross.

L’épreuve est organisée par le SAM cyclisme et est ouverte uniquement aux licenciés de la Fédération Française du Cyclisme. Les catégories en course sont les suivantes école de vélos, U15, U17, U19 et +, U13, U15 et U17 championnat Régional, U19 et + challenge bis Départemental (64/40). .

Lacarry Bourg Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 50 22

English : Cyclo cross

L’événement Cyclo cross Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Pays Basque