Cyclo-cross Sailhet Lau-Balagnas dimanche 18 janvier 2026.
Sailhet LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-18 10:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Circuit de 2 km Sailhet Lau-Balagnas .
• une course officielle de cyclo-cross ouverte aux licenciés ;
• une épreuve de VTT ouverte à tous.
Buvette, sandwichs et crêpes sur place. .
Sailhet LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
2 km circuit Sailhet Lau-Balagnas .
? an official cyclo-cross race open to licensed riders ;
? a mountain bike race open to all.
German :
Rundkurs von 2 km Sailhet Lau-Balagnas .
? ein offizielles Radcross-Rennen, das allen Lizenznehmern offen steht ;
? ein Mountainbike-Rennen, das für alle offen ist.
Italiano :
Circuito di 2 km Sailhet Lau-Balagnas .
una gara ufficiale di ciclocross aperta ai titolari di licenza;
una gara di mountain bike aperta a tutti.
Espanol :
Circuito de 2 km Sailhet Lau-Balagnas .
? una carrera oficial de ciclocross abierta a los titulares de licencia ;
? una carrera de bicicleta de montaña abierta a todos.
