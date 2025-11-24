Cyclo-cross

Sailhet LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-18 10:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Circuit de 2 km Sailhet Lau-Balagnas .

• une course officielle de cyclo-cross ouverte aux licenciés ;

• une épreuve de VTT ouverte à tous.

Buvette, sandwichs et crêpes sur place. .

English :

2 km circuit Sailhet Lau-Balagnas .

? an official cyclo-cross race open to licensed riders ;

? a mountain bike race open to all.

German :

Rundkurs von 2 km Sailhet Lau-Balagnas .

? ein offizielles Radcross-Rennen, das allen Lizenznehmern offen steht ;

? ein Mountainbike-Rennen, das für alle offen ist.

Italiano :

Circuito di 2 km Sailhet Lau-Balagnas .

una gara ufficiale di ciclocross aperta ai titolari di licenza;

una gara di mountain bike aperta a tutti.

Espanol :

Circuito de 2 km Sailhet Lau-Balagnas .

? una carrera oficial de ciclocross abierta a los titulares de licencia ;

? una carrera de bicicleta de montaña abierta a todos.

