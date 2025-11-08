Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne Pineuilh

Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne

Parc de Bologne Pineuilh Gironde

L’Etoile Cycliste Foyenne organise la seconde édition Cyclo Cross au parc de Bologne.

Initiation aux jeunes Coureurs à 13h

Départ Courses UFOLEP à 13H30

Contact au 06 30 74 19 39 .

Parc de Bologne Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 74 19 39

