Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne Pineuilh
Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne Pineuilh samedi 8 novembre 2025.
Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne
Parc de Bologne Pineuilh Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’Etoile Cycliste Foyenne organise la seconde édition Cyclo Cross au parc de Bologne.
Initiation aux jeunes Coureurs à 13h
Départ Courses UFOLEP à 13H30
Contact au 06 30 74 19 39 .
Parc de Bologne Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 74 19 39
English : Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne
German : Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne
Italiano :
Espanol : Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne
L’événement Cyclo cross par l’Étoile Cycliste Foyenne Pineuilh a été mis à jour le 2025-10-23 par OT du Pays Foyen