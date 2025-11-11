Cyclo-Cross Saint-Vaury
Cyclo-Cross Saint-Vaury mardi 11 novembre 2025.
Cyclo-Cross
Etang de La Valette Saint-Vaury Creuse
Cyclo Cross organisé par l’Ufolep et l’AC Saint-Vaury.
Au programme
Course pour les 13-14 ans/15 et 16 ans
Course pour les de 11 ans
Course pour les 1,2,3,4ème féminines
Vin chaud et crêpes sur place .
Etang de La Valette Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine
