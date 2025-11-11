Cyclo-Cross Saint-Vaury

Cyclo-Cross

Etang de La Valette Saint-Vaury Creuse

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Cyclo Cross organisé par l’Ufolep et l’AC Saint-Vaury.

Au programme

Course pour les 13-14 ans/15 et 16 ans

Course pour les de 11 ans

Course pour les 1,2,3,4ème féminines

Vin chaud et crêpes sur place .

Etang de La Valette Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine

