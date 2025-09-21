Cyclo-cross Espace 2000 Saulgé

Cyclo-cross Espace 2000 Saulgé dimanche 21 septembre 2025.

Espace 2000 Saulgé

Des courses et des courses il y en aura pour tous les niveaux ce dimanche 21 à Saulgé.

Départs à partir de 10h45, dossards à partir de 10h

Petite restauration sur place .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine info@saulge.fr

