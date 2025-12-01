Cyclo cross UFOLEP à la citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Cyclo cross UFOLEP à la citadelle de Brouage

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Pour ce Cyclo cross UFOLEP à la citadelle Brouage, une centaine de compétiteurs évolueront de 14H à 16H30 en fonction des différentes catégories, sur un circuit en boucle de 2,3kms. Nous vous attendons nombreux pour les encourager!

Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 77 15 55 jeandaniel.malard@sfr.fr

English :

For this UFOLEP Cyclo-cross at the Citadelle Brouage, around a hundred competitors will race from 2pm to 4:30pm in different categories, on a 2.3km loop circuit. We look forward to seeing you there to cheer them on!

Office de Tourisme de l'île d'Oléron et du bassin de Marennes