Cyclo-Cross UFOLEP Parc château du Verdier Lubersac
Parc château du Verdier Avenue du château Lubersac Corrèze
Championnat départemental de cyclo-cross UFOLEP organisé par l'Union Cycliste Lubersacoise.
Programme
– 13h45 départ 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans,
– 15h départ des adultes
Crêpes, vin chaud et boissons chaudes sur place.
Parc château du Verdier Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 99 26 51 gerard.antoniol@gmail.com
