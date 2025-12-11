Cyclo-Cross UFOLEP Parc château du Verdier Lubersac

Cyclo-Cross UFOLEP

Parc château du Verdier Avenue du château Lubersac Corrèze

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Championnat départemental de cyclo-cross UFOLEP organisé par l’Union Cycliste Lubersacoise.

Programme

– 13h45 départ 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans,

– 15h départ des adultes

Crêpes, vin chaud et boissons chaudes sur place. .

