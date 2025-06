Cyclo découverte – Pouillon 21 juin 2025 09:00

Landes

Cyclo découverte Mairie de Pouillon Pouillon Landes

Gratuit

Début : 2025-06-21 09:00:00

fin : 2025-06-21 16:00:00

2025-06-21

Circuit guidé à vélo de 40 km à allure modérée, organisé par le club cyclo de Pouillon, départ de la Mairie de Pouillon. Minimum 14 ans, prévoir un pique nique.

Mairie de Pouillon

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 87 39 93

English : Cyclo découverte

Guided bike tour of 40 km at moderate pace, organized by the Pouillon Cycling Club, departing from Pouillon Town Hall. Minimum age 14, bring a picnic.

German : Cyclo découverte

Geführte Radtour von 40 km in gemäßigtem Tempo, organisiert vom Fahrradclub Pouillon, Start am Rathaus von Pouillon. Mindestalter 14 Jahre, Picknick mitbringen.

Italiano :

Escursione ciclistica guidata di 40 km a ritmo moderato, organizzata dal Club Ciclistico di Pouillon, con partenza dal Municipio di Pouillon. Età minima 14 anni, portare un picnic.

Espanol : Cyclo découverte

Recorrido guiado en bicicleta de 40 km a ritmo moderado, organizado por el Club Ciclista de Pouillon, con salida desde el Ayuntamiento de Pouillon. Edad mínima 14 años, llevar picnic.

