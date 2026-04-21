Serquigny

Cyclo Découverte

Arkéma Serquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Club sportif Arkéma propose une sortie cyclo conviviale pour tous (famille et aussi personne en situation de handicap) . Environ 60 km A/R (allure modérée) pour rejoindre Conches en Ouche en empruntant des itinéraires vélo touristiques. Une pause pique-nique (tiré du sac) au donjon de Conches , une visite du musée du verre de Conches et une collation sont tous les ingrédients d’une journée à ne pas manquer ! .

Arkéma Serquigny 27470 Eure Normandie +33 6 28 23 49 38

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English : Cyclo Découverte

L’événement Cyclo Découverte Serquigny a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay