Cyclo découverte, Sous le pont de Chatou, Chatou

Cyclo découverte Jeudi 9 avril, 08h30 Sous le pont de Chatou Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T08:30:00+02:00 – 2026-04-09T09:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T08:30:00+02:00 – 2026-04-09T09:00:00+02:00

Avec le retour des beaux jours, venez profiter d’une cyclo découverte proposée par la section cyclotourisme de l’Abeille Rueil-Malmaison, l’association vous propose deux sorties gratuites le 9 avril de 30 et 50 km.

Départ sous le pont de Chatou ( côté parc des expositions)

Pour plus d’informations contacter Patrice Dolley (06 70 44 79 98)

Sous le pont de Chatou Parc des expositions Chatou 78400 Les Bas de Chatou Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 44 79 98 »}]

Avec le retour des beaux jours, venez profiter d’une cyclo découverte proposée par la section cyclotourisme de l’Abeille Rueil-Malmaison Cyclotourisme Rueil-Malmaison

@Abeille Cyclo