Cyclo découverte Sur les routes du vignoble Départ de l’Office de Tourisme Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
Cyclo découverte Sur les routes du vignoble Départ de l’Office de Tourisme Val de Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 4 juillet 2025.
Cyclo découverte Sur les routes du vignoble
Départ de l’Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-07-04 09:00:00
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-07-04 2025-09-25
Randonnée cyclo de 25km autour de Saint Pourçain.
.
Départ de l’Office de Tourisme Val de Sioule 29 rue Marcellin-Berthelot Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
25km cyclo tour around Saint Pourçain.
German :
25 km lange Radtour rund um Saint Pourçain.
Italiano :
Giro in bicicletta di 25 km intorno a Saint Pourçain.
Espanol :
Paseo en bicicleta de 25 km alrededor de Saint Pourçain.
L’événement Cyclo découverte Sur les routes du vignoble Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de tourisme Val de Sioule