Cyclo et Rando pour Enzo Montville

Cyclo et Rando pour Enzo Montville samedi 20 septembre 2025.

Cyclo et Rando pour Enzo

Montville Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Parcours cycles sur route 20, 50 et 90 kms fléchés. Sécurité assurée par les motards de l’ANEC. Départ à 14h, retrait des dossarts à 13h depuis le gymnase Jean-Louis Chrétien à Montville.

Tarif 6 euros.

Parcours rando de 5 et 10km. Retrait des dossarts à 14h pour un départ à 14h20.

Tarif 6 euros.

L’ensemble des bénéfices seront intégralement reversés à une association choisie par le collectif « de l’espoir pour Enzo ».

Evénement co-organisé par AC Montville et Montville randonnée. .

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 54 29 70

