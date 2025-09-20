Cyclo et Rando pour Enzo Montville
Cyclo et Rando pour Enzo Montville samedi 20 septembre 2025.
Cyclo et Rando pour Enzo
Montville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Parcours cycles sur route 20, 50 et 90 kms fléchés. Sécurité assurée par les motards de l’ANEC. Départ à 14h, retrait des dossarts à 13h depuis le gymnase Jean-Louis Chrétien à Montville.
Tarif 6 euros.
Parcours rando de 5 et 10km. Retrait des dossarts à 14h pour un départ à 14h20.
Tarif 6 euros.
L’ensemble des bénéfices seront intégralement reversés à une association choisie par le collectif « de l’espoir pour Enzo ».
Evénement co-organisé par AC Montville et Montville randonnée. .
Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 54 29 70
English : Cyclo et Rando pour Enzo
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cyclo et Rando pour Enzo Montville a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin