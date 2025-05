Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey – Route de Veyziat Oyonnax, 7 juin 2025 07:00, Oyonnax.

Ain

Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey Route de Veyziat Centre Hospitalier du Haut-Bugey Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Venez participer à la Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey et découvrir les merveilles de notre territoire ! En format découverte ou sportive, le choix vous appartient !

.

Route de Veyziat Centre Hospitalier du Haut-Bugey

Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 27 37 15 2c2hb01@gmail.com

English :

Come and take part in the Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey and discover the wonders of our region! The choice is yours!

German :

Nehmen Sie an der Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey teil und entdecken Sie die Wunder unserer Region! Im Entdecker- oder Sportlerformat, die Wahl liegt bei Ihnen!

Italiano :

Venite a partecipare alla Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey e scoprite le meraviglie della nostra regione! La scelta è vostra, che siate alla ricerca di una pedalata di scoperta o di una pedalata sportiva!

Espanol :

Participe en el Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey y descubra las maravillas de nuestra región La elección es suya, tanto si busca un paseo de descubrimiento como uno deportivo

L’événement Cyclo Montagnarde du Haut-Bugey Oyonnax a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey