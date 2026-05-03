Le Falgoux

Cyclo passage du Tour de France au Puy Mary

Pas de Peyrol Le Falgoux Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:45:00

fin : 2026-07-14 16:57:00

Date(s) :

2026-07-14

Le Tour de France à vélo fait son grand retour dans le Cantal ! Passage de la 10ème étape Aurillac Le Lioran (167km) au Puy Mary… Une étape 100% cantalienne entre Aurillac et Le Lioran, avec un passage mythique par le Puy Mary et le col du Pertus..

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Pas de Peyrol Le Falgoux 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Tour de France à vélo returns to the Cantal! 10th stage Aurillac Le Lioran (167km) passes through Puy Mary… A 100% Cantalien stage between Aurillac and Le Lioran, with a mythical passage through Puy Mary and the Col du Pertus…

L’événement Cyclo passage du Tour de France au Puy Mary Le Falgoux a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme du Pays de Salers