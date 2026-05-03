Cyclo passage du Tour de France au Puy Mary Le Falgoux
Cyclo passage du Tour de France au Puy Mary Le Falgoux mardi 14 juillet 2026.
Le Falgoux
Cyclo passage du Tour de France au Puy Mary
Pas de Peyrol Le Falgoux Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:45:00
fin : 2026-07-14 16:57:00
Date(s) :
2026-07-14
Le Tour de France à vélo fait son grand retour dans le Cantal ! Passage de la 10ème étape Aurillac Le Lioran (167km) au Puy Mary… Une étape 100% cantalienne entre Aurillac et Le Lioran, avec un passage mythique par le Puy Mary et le col du Pertus..
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Pas de Peyrol Le Falgoux 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Tour de France à vélo returns to the Cantal! 10th stage Aurillac Le Lioran (167km) passes through Puy Mary… A 100% Cantalien stage between Aurillac and Le Lioran, with a mythical passage through Puy Mary and the Col du Pertus…
L’événement Cyclo passage du Tour de France au Puy Mary Le Falgoux a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme du Pays de Salers