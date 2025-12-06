Cyclo rando dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais
Cyclo rando dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais samedi 6 décembre 2025.
Cyclo rando dans le cadre du Téléthon
Carentan-les-Marais Manche
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le circuit estimé entre 30 et 40 km sera composé de deux boucles autour de Carentan, le ravitaillement sera offert. .
Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 07 53 17 13
