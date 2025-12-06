Cyclo rando dans le cadre du Téléthon

Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le circuit estimé entre 30 et 40 km sera composé de deux boucles autour de Carentan, le ravitaillement sera offert. .

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 07 53 17 13

English : Cyclo rando dans le cadre du Téléthon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cyclo rando dans le cadre du Téléthon Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Baie du Cotentin