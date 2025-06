Cyclo rando pour découvrir la démesure de Louis XIV – ‘’Les Rigoles du Roi Soleil’’ Maison Jacques-Tati Orsay 12 juillet 2025 10:00

Cyclo rando pour découvrir la démesure de Louis XIV – ‘’Les Rigoles du Roi Soleil’’ Samedi 12 juillet, 10h00 Maison Jacques-Tati Essonne

Renseignements : 01 69 82 60 00 – Réservation obligatoire sur ateliers@mjctati.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-12T10:00:00 – 2025-07-12T16:00:00

Fin : 2025-07-12T10:00:00 – 2025-07-12T16:00:00

Cyclo rando pour découvrir la démesure de Louis XIV – ‘’Les Rigoles du Roi Soleil’’

Une boucle pour débutant de 23 km (circuit sans dénivelé)

Public dès 8 ans avec un VTT en bon état et un peu d’expérience cycliste

Intervenant· : Alain Soubelet (ABON, association partenaire)

Ouvrage d’ingénierie exceptionnel de Colbert et Gobert, les étangs de Bièvres et les rigoles et étangs de Saclay pour alimenter dès 1670 la construction d’un immense château : Versailles Prés de 200km d’ouvrage avec 6 rigoles, 6 étangs et 6 aqueducs ont ainsi été créés pour alimenter les nombreuses fontaines et canaux du nouveau château. Un arrêt à l’observatoire de Saclay pour faire une pause et observer les oiseaux. Tenue confortable pour la pratique du vélo recommandée. Prévoir son Pique nique avec boisson.

Renseignements : 01 69 82 60 00 – Réservation obligatoire sur ateliers@mjctati.fr

Maison Jacques-Tati 14 bis avenue Saint-Laurent 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France 01 69 82 60 00 http://www.mjctati.fr [{« type »: « email », « value »: « ateliers@mjctati.fr »}] [{« link »: « mailto:ateliers@mjctati.fr »}] MJC-CS Jacques Tati. Tout public.

Cyclo rando pour découvrir la démesure de Louis XIV – ‘’Les Rigoles du Roi Soleil’’

©Service communication MJC-CS Jacques Tati / photo : Fahrbike Official