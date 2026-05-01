Cyclo Rando Vintage Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Cyclo Rando Vintage Bosc-Guérard-Saint-Adrien samedi 30 mai 2026.
Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Cyclo Rando Vintage
Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Participer à notre 7éme CYCLO-RANDO-VINTAGE 2026 et Venez Rencontrer des Anciens Champions Cyclistes dans une Ambiance Sympa !
Au programme
– 10h Vélo rétro 20km
– 15h Vélo vintage 44km
– 14h30 Rando pédestre 9km
– Concours du plus beau vélo vintage
– Concours du plus beau maillot
– Concours du plus beau vélo + maillot
Tarif unique 5€
Entièrement reversée aux Herbiers de Bois-Guillaume pour le handisport
Café et pot de l’amitié & Restauration rapide sur place
Tenue vintage de rigueur ! .
Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie
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English : Cyclo Rando Vintage
L’événement Cyclo Rando Vintage Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin