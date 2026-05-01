Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Cyclo Rando Vintage

Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participer à notre 7éme CYCLO-RANDO-VINTAGE 2026 et Venez Rencontrer des Anciens Champions Cyclistes dans une Ambiance Sympa !

Au programme

– 10h Vélo rétro 20km

– 15h Vélo vintage 44km

– 14h30 Rando pédestre 9km

– Concours du plus beau vélo vintage

– Concours du plus beau maillot

– Concours du plus beau vélo + maillot

Tarif unique 5€

Entièrement reversée aux Herbiers de Bois-Guillaume pour le handisport

Café et pot de l’amitié & Restauration rapide sur place

Tenue vintage de rigueur ! .

Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie

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English : Cyclo Rando Vintage

L’événement Cyclo Rando Vintage Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin