CYCLO ROSE Forges-les-Eaux

Lac de l’Andelle Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2025-10-04 13:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
En octobre, la Ville de Forges-les-Eaux et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein !
Plusieurs actions sont organisées dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre le Cancer du sein.
Samedi 4 Octobre Cyclo Rose à partir de 13h30 Bois de l’Epinay
Renseignements 02 32 89 97 37 .
Lac de l’Andelle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37
