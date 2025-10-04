CYCLO ROSE Forges-les-Eaux

Lac de l’Andelle Forges-les-Eaux Seine-Maritime

En octobre, la Ville de Forges-les-Eaux et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein !

Plusieurs actions sont organisées dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre le Cancer du sein.

Samedi 4 Octobre Cyclo Rose à partir de 13h30 Bois de l’Epinay

Renseignements 02 32 89 97 37 .

Lac de l’Andelle Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37

