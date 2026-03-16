Cyclo Sur Les Traces du Lion

Site Stellantis Belchamp Voujeaucourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion de la randonnée cyclotouriste organisée par l’ASCAP, vivez une expérience inédite parcourez plus de 15 km des pistes d’essais Stellantis, habituellement fermées au public anneau de vitesse, circuit autoroute, circuit campagne… Les autres circuits vous entraîneront également sur les petites routes et chemins du Pays de Montbéliard.

Les inscriptions sont ouvertes et déjà 500 cyclistes ont répondu présent. Familles, cyclistes occasionnels ou sportifs confirmés, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 au matin. Le parcours famille se déroulera intégralement sans circulation automobile, garantissant une pratique en toute sécurité. Tous types de vélos sont les bienvenus VTT, VTC, vélo de ville, vélo de route, électrique ou musculaire.

Les départs se feront en pelotons toutes les 30 minutes à partir de 7h30. À l’arrivée, un cadeau sera offert à chaque participant et, à l’occasion de la Fête des Mères, une rose sera remise à toutes les cyclistes.

Un village départ/arrivée animera la journée avec la présence de nombreux partenaires Stellantis site de Sochaux et Belchamp, le Musée de l’Aventure Peugeot, Décathlon, Peugeot, Bjorka, et bien d’autres. Une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place.

Attention les places sont limitées et il n’y aura pas de vente de billets sur place. Inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre participation. .

Site Stellantis Belchamp Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cyclo Sur Les Traces du Lion

L’événement Cyclo Sur Les Traces du Lion Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD