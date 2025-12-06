Cyclo Tour Au Profit Du Téléthon Baignes-Sainte-Radegonde
Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Le club AC4B organise une randonnée vélo ouverte à tous au profit du Téléthon !
Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 36 07 61
English : Cyclo Tour Au Profit Du Téléthon
The AC4B club is organizing a bike ride open to all in aid of the Telethon!
