Cyclo Tour Au Profit Du Téléthon Baignes-Sainte-Radegonde

Cyclo Tour Au Profit Du Téléthon

Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Le club AC4B organise une randonnée vélo ouverte à tous au profit du Téléthon !

Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 36 07 61

English : Cyclo Tour Au Profit Du Téléthon

The AC4B club is organizing a bike ride open to all in aid of the Telethon!

