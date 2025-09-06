Cyclo VTT Savenay

Cyclo VTT Savenay samedi 6 septembre 2025.

Cyclo VTT

Complexe Polyvalent Savenay Loire-Atlantique

Roulez en notre compagnie les mercredis après-midi, les samedis matin et les dimanches matin

-> 3 groupes de niveau

-> Parcours tracés et disponibles à l’avance

-> Départs depuis notre local, situé derrière la caserne des pompiers

Participez avec le club à des sorties extérieures, des raids, des cyclosportives, etc.

Partageons ensemble de bons moments de convivialité. .

Complexe Polyvalent Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire contactpresident@cyclo-vtt-savenay.fr

