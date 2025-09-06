Cyclo VTT Savenay
Cyclo VTT Savenay samedi 6 septembre 2025.
Cyclo VTT
Complexe Polyvalent Savenay Loire-Atlantique
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Roulez en notre compagnie les mercredis après-midi, les samedis matin et les dimanches matin
-> 3 groupes de niveau
-> Parcours tracés et disponibles à l’avance
-> Départs depuis notre local, situé derrière la caserne des pompiers
Participez avec le club à des sorties extérieures, des raids, des cyclosportives, etc.
Partageons ensemble de bons moments de convivialité. .
Complexe Polyvalent Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire contactpresident@cyclo-vtt-savenay.fr
