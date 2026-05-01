Cyclociné au Muséum Parc du Muséum Auxerre
Cyclociné au Muséum Parc du Muséum Auxerre samedi 23 mai 2026.
Auxerre
Cyclociné au Muséum
Parc du Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une séance de cinéma en plein air originale propose la projection de courts-métrages, le public pédalant pour alimenter le dispositif Ciné Cyclo. Un moment unique pour réfléchir à la biodiversité et à l’environnement dans le parc du Muséum. Une projection participative où l’énergie vient… des spectateurs! Organisée par la Direction Mobilités pour Mai à vélo, elle s’inscrit dans la programmation de la Nuit des musées à Auxerre. .
Parc du Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40
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English : Cyclociné au Muséum
L’événement Cyclociné au Muséum Auxerre a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Auxerrois
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