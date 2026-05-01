Cyclociné au Muséum Parc du Muséum Auxerre

Auxerre

Cyclociné au Muséum

Parc du Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une séance de cinéma en plein air originale propose la projection de courts-métrages, le public pédalant pour alimenter le dispositif Ciné Cyclo. Un moment unique pour réfléchir à la biodiversité et à l’environnement dans le parc du Muséum. Une projection participative où l’énergie vient… des spectateurs! Organisée par la Direction Mobilités pour Mai à vélo, elle s’inscrit dans la programmation de la Nuit des musées à Auxerre. .

Parc du Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40

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English : Cyclociné au Muséum

L’événement Cyclociné au Muséum Auxerre a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Auxerrois