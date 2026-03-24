Cycl’odyssée, route Vél’Auvergne Parcours Belle Salers Salers
Cycl’odyssée, route Vél’Auvergne Parcours Belle Salers Salers dimanche 21 juin 2026.
Cycl’odyssée, route Vél’Auvergne Parcours Belle Salers
Salers Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fort du succès obtenu à l’occasion de sa 1ère édition et suite à de nombreuses sollicitations, le club Cyclo du Foyer Rural de Blanzat a décidé de reconduire une magnifique épreuve de cyclotourisme sur route la Vél’Auvergne ….
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Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 28 21 35 contact@velauvergne.com
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English :
Following the success of its 1st edition and numerous requests, the Cyclo Club of the Foyer Rural de Blanzat has decided to repeat a magnificent cycle touring road event: the Vél?Auvergne …..
L’événement Cycl’odyssée, route Vél’Auvergne Parcours Belle Salers Salers a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Salers