Cycl’odyssée, route Vél’Auvergne Parcours Belle Salers

Salers Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fort du succès obtenu à l’occasion de sa 1ère édition et suite à de nombreuses sollicitations, le club Cyclo du Foyer Rural de Blanzat a décidé de reconduire une magnifique épreuve de cyclotourisme sur route la Vél’Auvergne ….

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Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 28 21 35 contact@velauvergne.com

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English :

Following the success of its 1st edition and numerous requests, the Cyclo Club of the Foyer Rural de Blanzat has decided to repeat a magnificent cycle touring road event: the Vél?Auvergne …..

L’événement Cycl’odyssée, route Vél’Auvergne Parcours Belle Salers Salers a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Salers