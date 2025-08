Cycloferme A la découverte des saveurs locales à vélo Cappelle-Brouck

partez à la rencontre des producteurs locaux à travers une balade de 18,5 km entre Cappelle-Brouck, Looberghe et Bourbourg

Samedi 20 septembre, en famille ou entre amis, partez à la rencontre des producteurs locaux à travers une balade de 18,5 km entre Cappelle-Brouck, Looberghe et Bourbourg. Selon votre choix, vous pourrez

* Rencontrer Grégoire et en apprendre plus sur l’élevage d’escargot à la ferme des Escargots de la Colme

* Découvrir l’élevage de chèvre de Bique n Brouck et déguster du délicieux fromage

* Visiter le laboratoire de David et Mathilde où vous gouterez de bonnes chip’s croustillantes chez Chip’s en N’ord

* Découvrir le maraîchage en agriculture biologique à la ferme de la Haute-Planche, et qui sait, vous auriez peut-être la chance d’apercevoir l’un des chevaux de traits !

Chaque visite est accessible durant le parcours sur réservation obligatoire via le lien de réservation (AVANT LE 14 SEPTEMBRE).

Vous avez la possibilité d’un prêt de vélo via le service A vélo de la CCHF, sur réservation obligatoire.

Comment cela fonctionne

– Inscrivez vous aux visites de ferme (1 à 3 maximum) que vous souhaitez découvrir.

– Le jour J rendez-vous un peu avant votre première visite à Cappelle-Brouck ou Looberghe afin de récupérer votre bracelet pour l’accès aux visites et un plan.

– Récupérez votre vélo électrique (si réservation à l’avance).

– Roulez en toute autonomie vers les fermes, découvrez et dégustez ! 0 .

English :

meet local producers on an 18.5 km walk between Cappelle-Brouck, Looberghe and Bourbourg

German :

gehen Sie auf eine 18,5 km lange Wanderung zwischen Cappelle-Brouck, Looberghe und Bourbourg, um lokale Produzenten zu treffen

Italiano :

incontrare i produttori locali in una passeggiata di 18,5 km tra Cappelle-Brouck, Looberghe e Bourbourg

Espanol :

conozca a los productores locales en un recorrido de 18,5 km entre Cappelle-Brouck, Looberghe y Bourbourg

