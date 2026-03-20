CYCLOLOC TROTT ’UP Palavas-les-Flots
CYCLOLOC TROTT ’UP Palavas-les-Flots samedi 4 avril 2026.
CYCLOLOC TROTT ’UP
Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Une location achetée = une location offerte sur tout le week-end de Pâques !
Cycloloc vous accueille à l’année, pour l’entretien, la location de vélo pour toute la famille. (électrique, remorque, siège-enfant…).
Balades en vélo autour des étangs de Palavas-les-Flots, à la rencontre des flamants roses et pause pique-nique à la mer pour une belle journée en famille ou entre amis…
Des idées de parcours sont disponibles en magasin. .
Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 68 55 84 palavascycloloc@gmail.com
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English :
One rental bought = one rental offered for the whole Easter weekend!
L’événement CYCLOLOC TROTT ’UP Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34