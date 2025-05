CYCLOMACONNAISE et ROC VTT – Mâcon, 18 mai 2025 07:00, Mâcon.

Le club Macon Cyclo VTT organise ses randonnées annuelles le 18 mai 2025

Départ salle des fêtes de SENNECE LES MACON 7100 MACON

Inscription de 7H à 10h

3 circuits route de 56km (n°Openrunner 20832033), 76km (n° Openrunner 21174161)

et 104km ( n°Openrunner 21174573) vous seront proposés avec ravitaillements sur chaque parcours

2 circuits VTT accessibles à tous de 16 et 42km avec ravitaillements

Nouveau 2 circuits marche dans la forêt de Sennecé-les Macon de 5,2 et 9,6 km

Pour tout renseignements vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone.

Nous vous attendons nombreux. .

Sennecé-les-Macon

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 52 50 99 maconcyclovtt71@gmail.com

