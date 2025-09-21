Cyclomusée en musique. Musée de la vie rurale Steenwerck

Cet été, tous en selle pour parcourir la Flandre de musée en musée grâce au rallye CYCLOMUSEE qui vous invite à des visites sur 9 circuits différents sur une zone allant de Dunkerque à Steenwerck.

Faisant partie intégrante des réseaux points nœuds du Département du

Nord, les 9 parcours sont agrémentés de questions et énigmes avec près de 1 000 € de lots à gagner.

Ce dimanche 21 septembre, rendez-vous est donné aux cyclistes pour un circuit accompagné par le chanteur Chris Lehache

– 15h15 départ collectif de Steenwerk à vélo direction Bailleul

– 16h concert au musée De-Puydt, à Bailleul (30 mn)

– 17h départ à vélo pour Steenwerk

– 18h concert au musée de la vie rurale de Steenwerk

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée – 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 50 33 80 http://www.musee-steenwerck.com Ferme typique du XVIIIe siècle : cour fermée, lieu de vie du village, commerces, école, estaminet, logis. Autoroute A 25 sortie n°9 ou n° 10.

Musée de la Vie Rurale