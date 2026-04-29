Cyclosportive de la Madeleine Départ La Chambre Saint François Longchamp

Saint François Longchamp

Cyclosportive de la Madeleine

Départ La Chambre Arrivée Col de la Madeleine Saint François Longchamp Saint François Longchamp Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:45:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La Cyclosportive de la Madeleine, c’est le meilleur moyen de se challenger et de profiter de beaux paysages !



Alors, prêt à gravir des sommets ? Rendez-vous pour la 22ème édition, le dimanche 26 juillet 2026!

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Départ La Chambre Arrivée Col de la Madeleine Saint François Longchamp Saint François Longchamp 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 10 56

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English : Cyclosportive de la Madeleine

The Cyclosportive de la Madeleine is the best way to challenge yourself and enjoy beautiful landscapes!



See you for the 22th edition, on Sunday July 26th 2026!

L’événement Cyclosportive de la Madeleine Saint François Longchamp a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Saint François Longchamp