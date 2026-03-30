CYCLOSPORTIVE LA MONTAGNACOISE Montagnac
CYCLOSPORTIVE LA MONTAGNACOISE Montagnac dimanche 5 avril 2026.
CYCLOSPORTIVE LA MONTAGNACOISE
Esplanade des platanes Montagnac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le club Team Montagnac Avenir Cycliste, organise, avec le concours de la FSGT 34, de la Ville de Montagnac, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la Montagnacoise.
Un 119 km et un 79 km sont au programme de cette cyclosportive.
Horaires
9h Remise des dossards Maison des Associations Vincent Diaz ou au niveau de la ligne d’arrivée
11h 119 km 3 tours de circuit
11h10 79 km catégories A, B, et C 2 tours de circuit
11h20 79 km catégories D, E, F, W1, W2 et W3 2 tours de circuit
15h30 Remise des Prix
Inscriptions
Frais Licenciés FSGT 23€ Autres licenciés 26€
A partir du 23 mars majoration de 5€
Sur place 35€ pour toutes et tous .
Esplanade des platanes Montagnac 34530 Hérault Occitanie
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English :
L’événement CYCLOSPORTIVE LA MONTAGNACOISE Montagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 HERAULT SPORT
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