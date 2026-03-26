Cyclosportive L’étape du Graoully Les Arènes Metz

Cyclosportive L’étape du Graoully

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’étape du Graoully une nouvelle cyclosportive au départ des Arènes de Metz !

Entièrement organisée par le VS2M, cette nouvelle épreuve ambitionne de devenir un rendez-vous sportif et convivial pour les passionnés de cyclisme, au cœur du territoire messin. Le choix des Arènes de Metz pour le départ et l’arrivée s’inscrit dans la tradition des grandes épreuves cyclistes ayant marqué la ville, notamment le passage du Tour de France.

Pensée par des cyclistes pour des cyclistes, L’Étape du Graoully emmènera les participants sur des routes emblématiques de la région, empruntées depuis des années lors des sorties et entraînements des cyclistes messins. Les parcours ont été conçus pour offrir une expérience sportive exigeante tout en mettant en valeur les paysages et les reliefs caractéristiques du territoire.

Deux parcours seront proposés afin de permettre à chacun de relever son défi

Un parcours d’environ 70 km 700 m de dénivelé positif, idéal pour se tester et profiter d’une belle sortie sportive.

Un parcours d’environ 130 km 1600 m de dénivelé positif, plus exigeant, destiné aux cyclistes en quête d’un véritable challenge.

À l’arrivée aux Arènes de Metz, les participants retrouveront un village d’accueil convivial avec partenaires, food trucks et espace détente. Un moment privilégié pour se retrouver, partager et prolonger la journée dans une ambiance chaleureuse.

Afin de garantir une organisation de qualité et une expérience optimale pour tous les participants, l’événement sera limité à 400 coureurs.Adultes

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Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est letapedugraoully@vs2m.fr

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English :

L’étape du Graoully: a new cyclosportive starting from the Arènes de Metz!

Entirely organized by VS2M, this new event aims to become a sporting and convivial rendezvous for cycling enthusiasts in the heart of Metz. The choice of the Arènes de Metz for the start and finish is in keeping with the tradition of major cycling events that have left their mark on the city, notably the Tour de France.

Conceived by cyclists for cyclists, L’Étape du Graoully will take participants along some of the region’s most emblematic roads, used for years by Metz cyclists during their outings and training sessions. The routes have been designed to offer a demanding sporting experience while highlighting the region’s characteristic landscapes and relief.

Two routes will be proposed to allow everyone to take up their challenge:

A course of around 70 km 700 m ascent, ideal for testing yourself and enjoying a great sporting outing.

A more demanding route of around 130 km 1600 m ascent, for cyclists looking for a real challenge.

On arrival at the Metz Arena, participants will find a friendly welcome village with partners, food trucks and a relaxation area. A great place to meet up, share and extend the day in a warm atmosphere.

To guarantee top-quality organization and an optimal experience for all participants, the event will be limited to 400 runners.

L’événement Cyclosportive L’étape du Graoully Metz a été mis à jour le 2026-03-23 par AGENCE INSPIRE METZ