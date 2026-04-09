Cyclotopie 2026 De Clayes à Caulnes Clayes 8 – 10 mai Ille-et-Vilaine

Viens pédaler avec nous et faire de jolies rencontres ! Dans un itinéraire à vélo pour célébrer l’éco-construction avec des initiatives inspirantes.

En 2024, l’association Empreinte fêtait ses 20 ans, et en 2025, pour célébrer cet évènement elle organisait la première édition de Cyclotopie : 20 jours à vélo pour visiter des initiatives inspirantes en lien avec l’éco-construction, à l’échelle individuelle, collective, ou même municipale. Pendant le parcours, les rencontres avec des acteurs stimulants du territoire se sont succédées : visites, ateliers, animations, conférences, représentations artistiques, il y en a eu pour tous les goûts ! Les thèmes étaient quant à eux variés : construction et rénovation écologique, alimentation, filières de matériaux, agriculture, métiers de l’éco-construction, rapport au sol, à l’eau, sans oublier la mobilité à vélo, bien sûr !

En 2026, l’association revient avec une version miniature de l’évènement, sur trois jours, du 8 au 10 mai. Le succès de l’édition précédente a motivé cette remise en selle ! La formule reste la même, 25 à 50 km par jour, en empruntant le plus possible les voies cyclables, avec deux soirées et nuits en tentes, et une restauration bio et locale incluse.

Cyclotopie est un évènement qui vise l’autogestion, chaque participant·e s’engage donc à contribuer à la vie collective et aux tâches permettant sa bonne organisation.

Modalités de participation

Participation complète sur 3 jours ou participation possible à la journée. Accessible à tous âges. Une inscription inclut tout ce qui vous est proposé sur la route : repas, hébergement, visites, animations. L’hébergement proposé est sous forme de camping, avec accès à l’eau, sanitaires et électricité chaque soir. En tant que participant·e, nous vous demandons de vous munir de votre matériel individuel pour dormir, ainsi que de couverts (assiette ou gamelle, verre, couverts). Pour des questions de vie collective, les animaux ne sont pas autorisés à participer à l’évènement.

️ Détail des journées

Aperçu de l’itinéraire et des étapes :

Vendredi 8 mai : de Clayes à Bédée (convoi possible au départ de Rennes) – visite d’un corps de ferme en chantier terre, visite d’une maison terre-paille, visite d’une maison en bauge réhabilitée, découverte d’un atelier de fabrication de meubles en bois de récup, soirée restitution de l’aventure Cyclotopie 2025.

Samedi 9 mai : de Bédée à Muel – visite d’une longère en bauge, visite d’une maison isolée en bottes de paille avec des enduits terre aux nuances variées, découverte d’un projet de réhabilitation en chantier dans le cadre du projet des Ilots de fraîcheur porté par Empreinte, visite du multi-accueil de Muel, repas et soirée contée.

Dimanche 10 mai : de Muel à Plumaugat – découverte d’un lieu d’exposition et de création dans un ancien théâtre, visite d’un lieu en multi-activités paysanne, évènementiel et dimension bien-être, atelier de fabrication de plaques et briques de terre.

Participation financière

Cet évènement est organisé par une dizaine de personnes volontaires et cherche à s’autofinancer.

Deux tarifs sont ainsi proposés :

tarif équilibre : c’est le tarif que nous avons choisi pour rester accessible. Il couvre les frais de fonctionnement engagés : repas, intervenants, lieux.

⁠tarif soutien : c’est le coût réel d’une journée, et c’est le tarif qui nous permet d’être à l’équilibre dans le projet. Il couvre les frais de fonctionnement engagés et les frais réels de l’association pour monter le projet.

Si votre portefeuille ne vous permet pas de payer les montants annoncés, vous pouvez nous contacter à [evenement@empreinte.asso.fr](mailto:evenement@empreinte.asso.fr) pour que nous trouvions une solution ensemble.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Nous espérons que ce fonctionnement conduira chacun·e à compléter selon ses moyens, pour permettre des tarifs accessibles à toutes et tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/association-empreinte/evenements/cyclotopie-2026

De Clayes à Caulnes Clayes Clayes 35590 Ille-et-Vilaine



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