Cyclovisite au fil de l’eau : du canal au Val d’Auron, Muséum d’Histoire Naturelle, Bourges

Informations pratiques

Cyclovisite au fil de l’eau : du canal au Val d’Auron Dimanche 20 septembre, 10h30 Muséum d’Histoire Naturelle Cher

RDV au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venir avec son propre vélo.

Jauge : 12 personnes

Muséum d’Histoire Naturelle Les Rives d’Auron (Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 65 37 34 http://www.museum-bourges.net/ https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9um-dHistoire-naturelle-de-Bourges/879663112073996 [{« type »: « email », « value »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248578245 »}, {« owner »: {« uid »: 65369143, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle ; circuit commenté

©BM Bourges