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Cyclovisite au fil de l’eau : du canal au Val d’Auron, Muséum d’Histoire Naturelle, Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Bourges

Cyclovisite au fil de l’eau : du canal au Val d’Auron, Muséum d’Histoire Naturelle, Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Muséum d'Histoire Naturelle
Adresse
Les Rives d’Auron (Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
RDV au Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges

Cyclovisite au fil de l’eau : du canal au Val d’Auron Dimanche 20 septembre, 10h30 Muséum d’Histoire Naturelle Cher

RDV au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venir avec son propre vélo.
Jauge : 12 personnes

Muséum d’Histoire Naturelle Les Rives d’Auron (Parc des expositions) Allée René-Ménard 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 65 37 34 http://www.museum-bourges.net/ https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9um-dHistoire-naturelle-de-Bourges/879663112073996 [{« type »: « email », « value »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248578245 »}, {« owner »: {« uid »: 65369143, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 20 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}], « bookingEmail »: null, « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle ; circuit commenté

©BM Bourges

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