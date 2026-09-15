Informations pratiques

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Cylsée en concert

Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

17h.Cylsée mêle poésie occitane, traditions musicales du sud de l’Europe et textes multilingues dans un univers onirique. accompagnée de Goran Juresic.10€, gratuit moins de 12 ans.

L’ association Aux arts des Mues propose de venir écouter Cylsée, chanteuse-voyageuse à la voix vibrante et sensible, s’accompagnant d’une guitare ou d’un violon. Fascinée par la richesse de la poésie occitane, elle a monté un répertoire de compositions autour des grands poètes occitans contemporains, et chante ses propres textes en plusieurs langues, dans une couleur musicale inspirée des traditions orales du sud de l’Europe. Son univers original, onirique est d’une grande subtilité mélodique.

Pour ce concert, Cylsée sera accompagnée du multi-instrumentiste Goran Juresic (bouzouki, percussions, chant) pour vous emmener au delà des frontières et du temps. Cylsée a sorti 2 albums : L’ombra messatgièra (2016) et Los Savis (2023). .

Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 10 40 08

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English : Cylsée en concert

5:00 p.m. A blend of Occitan poetry, musical traditions from southern Europe, and multilingual texts in a dreamlike setting. Accompanied by Goran Juresic. 10?, free for children under 12.

L’événement Cylsée en concert Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère