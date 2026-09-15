Cylsée en concert Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
dimanche 27 septembre 2026 · Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Informations pratiques
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Cylsée en concert
Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
17h.Cylsée mêle poésie occitane, traditions musicales du sud de l’Europe et textes multilingues dans un univers onirique. accompagnée de Goran Juresic.10€, gratuit moins de 12 ans.
L’ association Aux arts des Mues propose de venir écouter Cylsée, chanteuse-voyageuse à la voix vibrante et sensible, s’accompagnant d’une guitare ou d’un violon. Fascinée par la richesse de la poésie occitane, elle a monté un répertoire de compositions autour des grands poètes occitans contemporains, et chante ses propres textes en plusieurs langues, dans une couleur musicale inspirée des traditions orales du sud de l’Europe. Son univers original, onirique est d’une grande subtilité mélodique.
Pour ce concert, Cylsée sera accompagnée du multi-instrumentiste Goran Juresic (bouzouki, percussions, chant) pour vous emmener au delà des frontières et du temps. Cylsée a sorti 2 albums : L’ombra messatgièra (2016) et Los Savis (2023). .
Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 10 40 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cylsée en concert
5:00 p.m. A blend of Occitan poetry, musical traditions from southern Europe, and multilingual texts in a dreamlike setting. Accompanied by Goran Juresic. 10?, free for children under 12.
L’événement Cylsée en concert Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne)
- Journées européennes du patrimoine au Château de L’Herm L’Herm Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 15 septembre 2026
- Visite guidée de la Grotte de Rouffignac, Grotte de Rouffignac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à la Grotte de Rouffignac Route de la Grotte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 19 septembre 2026
- Théâtre Nos antigones Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 19 septembre 2026
- Stage de Frivolité Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 10 octobre 2026