Cypher Afro Dalle Kennedy Rennes
Cypher Afro Dalle Kennedy Rennes mercredi 10 décembre 2025.
Cypher Afro Dalle Kennedy Rennes Mercredi 10 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Le cypher Afro se téléporte désormais sur la Dalla Kennedy
Mercredi 10 Décembre 2025
17:00 – 19:00
Dalle Kennedy (Métro ligne A arrêt JF KENNEDY)
GRATUIT !!
En collaboration avec la Direction de Quartier Nord Ouest et @rennesvilleetmetropole ainsi que @rencontreetculture ,nous vous proposons d’animer la Dalle Kennedy tout en musiques et ambiances Afro/Caribéennes !
@deejayheatfool et @soukidancer vous accueilleront pour vous ambiancer dans le cercle !
Afrobeat Dancehall Shatta et Amapiano sont au programme pour vous faire bouger même dehors !
Alors, prend ton écharpe et ta meilleure cagoule pour te trémousser avec Souki qui vous accompagnera tout le long à vous lâcher sur les mixs endiablé de Deejayheatfool
Cakesbymamayah sera présente pour vous proposer ses délices sur la place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-10T17:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-10T19:00:00.000+01:00
1
yourvibeasso@gmail.com
Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine