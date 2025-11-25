Cypher Afro Dalle Kennedy Rennes Mercredi 10 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Le cypher Afro se téléporte désormais sur la Dalla Kennedy

Mercredi 10 Décembre 2025

17:00 – 19:00

Dalle Kennedy (Métro ligne A arrêt JF KENNEDY)

GRATUIT !!

En collaboration avec la Direction de Quartier Nord Ouest et @rennesvilleetmetropole ainsi que @rencontreetculture ,nous vous proposons d’animer la Dalle Kennedy tout en musiques et ambiances Afro/Caribéennes !

@deejayheatfool et @soukidancer vous accueilleront pour vous ambiancer dans le cercle !

Afrobeat Dancehall Shatta et Amapiano sont au programme pour vous faire bouger même dehors !

Alors, prend ton écharpe et ta meilleure cagoule pour te trémousser avec Souki qui vous accompagnera tout le long à vous lâcher sur les mixs endiablé de Deejayheatfool

Cakesbymamayah sera présente pour vous proposer ses délices sur la place

Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine