Cypher Afro Mainson verte (rennes) rennes
Cypher Afro Mainson verte (rennes) rennes dimanche 14 septembre 2025.
Cypher Afro Mainson verte (rennes) rennes Dimanche 14 septembre, 17h00 Gratuit
Dancefloor afrobeat
CYPHER AFRO
@deejayheatfool ( que tu as sûrement croiser au @morexcustomhouse ou encore au @Mama Shelter ) Rennes, revient enflammer le cypher Afro !
Ce sera donc l’occasion de tester vos nouveaux steps et enchaînements ou juste apprécier la vibe !
Pas de pression ! Ce moment est un prétexte cool pour se retrouver de manière chill après les workshop de la journée
Viens danser, viens te poser, échanger avec nous ! Une ambiance 100% Afro
Pastel et bissap seront à vendre
Ah oui c’est gratuit, que t’ai assisté au workshops ou non vous êtes les bienvenus les amis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-09-14T17:00:00.000+02:00
Fin : 2025-09-14T19:00:00.000+02:00
1
Mainson verte (rennes) 5 rue de saintonge rennes 35000 ille et vilaine