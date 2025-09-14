Cypher Afro Mainson verte (rennes) rennes

Cypher Afro Mainson verte (rennes) rennes Dimanche 14 septembre, 17h00 Gratuit

Dancefloor afrobeat

CYPHER AFRO

@deejayheatfool ( que tu as sûrement croiser au @morexcustomhouse ou encore au @Mama Shelter ) Rennes, revient enflammer le cypher Afro !

Ce sera donc l’occasion de tester vos nouveaux steps et enchaînements ou juste apprécier la vibe !

Pas de pression ! Ce moment est un prétexte cool pour se retrouver de manière chill après les workshop de la journée

Viens danser, viens te poser, échanger avec nous ! Une ambiance 100% Afro

Pastel et bissap seront à vendre

Ah oui c’est gratuit, que t’ai assisté au workshops ou non vous êtes les bienvenus les amis

Mainson verte (rennes) 5 rue de saintonge rennes 35000 ille et vilaine