Cyprien Alfred-Duprat, un architecte bordelais dans le vent, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Cyprien Alfred-Duprat, un architecte bordelais dans le vent Mercredi 11 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:30:00+01:00

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposée par la Société Archéologique de Bordeaux, avec Claude Mandraut, journaliste et historienne musée d’Aquitaine conférence

Photo F. Deval