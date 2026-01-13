Cyprien Katsaris Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes
Cyprien Katsaris Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes samedi 7 février 2026.
Cyprien Katsaris
Salle Camille Saint-Saëns Louveciennes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 22:30:00
2026-02-07
Récital de piano Concert d’ouverture du Festival du Bruit qui Pense
Salle Camille Saint-Saëns 30 Rue du Général Leclerc Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France +33 7 68 33 44 78 festival@bruitquipense.com
Piano recital Opening concert of the Festival du Bruit qui Pense
