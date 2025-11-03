Cyrano au théâtre du Gymnase Théâtre du Gymnase Paris

Cyrano par la Compagnie Gepetto. Après le succès au mois de février au théâtre de la Camillienne, les 17 comédiennes et comédiens viennent envahir le théâtre du Gymnase pour deux représentations exceptionnelles.

Nous avons toutes et tous une part de Cyrano. C’est sur ces mots que se construit ce spectacle.

Le Cyranesque, un groupe de personnes qui accompagne Cyrano dans cette folie, s’inspire et vibre avec lui.

Une création musicale onirique, une scène épurée et un enthousiasme communicatif sont au service du chef d’oeuvre d’Edmond Rostand.

Cyrano au théâtre du Gymnase Marie Bell pour deux dates exceptionnelles les 03 et 24 novembre 2025 à 20h30

Le lundi 24 novembre 2025

de 20h30 à 22h45

Le lundi 03 novembre 2025

de 20h30 à 22h45

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre du Gymnase 38 boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

https://www.compagniegepetto.com