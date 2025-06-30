CYRANO DE BERGERAC – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-03-05 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : CYRANO DE BERGERACTout le monde se trompe sur Cyrano. Cyrano est un Roc….friable, multiple, sensible, entier, éperdu, brillant, fidèle, abandonné par les grâces et pourtant étincelant de cœur et d’âme. A côté de Cyrano, nous sommes tous gris, définitivement gris. Sacré pari de tenter d’approcher cette icône du répertoire. Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Édouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence. Sous la houlette d’Anne Kessler, une troupe de 14 comédiens servira un chef d’œuvre où tragique et sublime se conjuguent dans une langue hors du commun.

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37