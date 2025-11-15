CYRANO DE BERGERAC – AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice

CYRANO DE BERGERAC Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

DIRECTO PRODUCTIONS PRÉSENTE : CYRANO DE BERGERAC« Cyrano » la comédie musicale, est une adaptation contemporaine de la pièce d’Edmond Rostand.Ce spectacle a été écrit et composé par Philippe Hattemberg, auteur et Stéphane Brunello, compositeur pour le Roi Soleil, Mozart l’Opéra Rock, Christophe Maé, Elodie Frégé…Production et mise en scène, Gil Marsalla reconnu et récompensé pour ces nombreux succès internationaux sur patrimoine musical français (Piaf ! Le Spectacle, Formidable ! Aznavour…)Nouvelle version enrichit par une troupe de danseurs dirigée par le chorégraphe Oliver Matheron, vu à la télé sur M6, France2.

AUDITORIUM JOSEPH KOSMA AVENUE DE BRANCOLAR 06000 Nice 06