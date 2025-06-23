Cyrano de Bergerac Gare du Midi Biarritz

Cyrano de Bergerac

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Edouard BAER est Cyrano, et il endosse le costume de ce héros mythique avec finesse sous la direction d’Anne KESSLER.

Cette version sensible du texte d’Edmond Rostand lève le voile sur sa poésie et son émotion. Lumineux et intemporel. Un nez, des épées et des tirades d’anthologie on imagine sans peine un Cyrano ferrailleur et fanfaron, à l’image de nombre d’interprétations illustres du plus célèbre tarin du théâtre français. Et c’est là que la lecture qu’en donnent Edouard BAER et la metteuse en scène Anne KESSLER cueille le public. Avec l’esprit qui le caractérise, le comédien donne à voir un Cyrano humble et désinvolte, entouré d’une troupe de treize artistes époustouflants, Alexia Giordano (Roxane) et Grégoire Leprince-Ringuet (Christian) en tête. Dans la même veine, la mise en scène se dépouille de tout artifice pour souligner l’intemporalité des thèmes de la pièce et la langue. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

