Cyrano de Bergerac – Edouard Baer Le Pin Galant Mérignac

Cyrano de Bergerac – Edouard Baer Jeudi 2 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2026-04-02T20:30:00 – 2026-04-02T22:00:00

Fin : 2026-04-02T20:30:00 – 2026-04-02T22:00:00

Edouard Baer est Cyrano, et il endosse le costume de ce héros mythique avec finesse sous la direction d’Anne Kessler. Cette version sensible du texte d’Edmond Rostand lève le voile sur sa poésie et son émotion. Lumineux et intemporel.

Un nez, des épées et des tirades d’anthologie : on imagine sans peine un Cyrano ferrailleur et fanfaron, à l’image de nombre d’interprétations illustres du plus célèbre tarin du théâtre français. Et c’est là que la lecture qu’en donnent Edouard Baer et la metteuse en scène Anne Kessler cueille le public. Avec l’esprit qui le caractérise, le comédien donne à voir un Cyrano humble et désinvolte, entouré d’une troupe de treize artistes plus que convaincants, Alexia Giordano (Roxane) et Grégoire Leprince-Ringuet (Christian) en tête. Dans la même veine, la mise en scène se dépouille de tout artifice pour souligner l’intemporalité des thèmes de la pièce – amour, bravoure et tragédie – et la beauté de la langue. Une adaptation audacieuse pour un roc du répertoire classique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac

