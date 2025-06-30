CYRANO DE BERGERAC – GARE DU MIDI Biarritz

CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-02-21 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC JEAN MARC DUMONTET PRODUCTIONS PRÉSENTE : CYRANO DE BERGERACEdouard BAER est Cyrano, et il endosse le costume de ce héros mythique avec finesse sous la direction d’Anne KESSLER.Cette version sensible du texte d’Edmond Rostand lève le voile sur sa poésie et son émotion. Lumineux et intemporel. Unnez, des épées et des tirades d’anthologie : on imagine sans peine un Cyrano ferrailleur et fanfaron, à l’image de nombred’interprétations illustres du plus célèbre tarin du théâtre français. Et c’est là que la lecture qu’en donnent Edouard BAER etla metteuse en scène Anne KESSLER cueille le public. Avec l’esprit qui le caractérise, le comédien donne à voir un Cyranohumble et désinvolte, entouré d’une troupe de treize artistes époustouflants, Alexia Giordano (Roxane) et Grégoire LeprinceRinguet (Christian) en tête. Dans la même veine, la mise en scène se dépouille de tout artifice pour souligner l’intemporalitédes thèmes de la pièce – amour, bravoure et tragédie – et la beauté de la langue.Une adaptation audacieuse pour un roc du répertoire classique sublimé par la poésie et le génie d’Edouard BAER !« Une mise en scène subtile et raffinée. Baer de Bergerac ? Oui trois fois oui ! » – LE FIGARO

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64