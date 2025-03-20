Cyrano de Bergerac La comédie musicale Bourges

Cyrano de Bergerac La comédie musicale
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Tarif : 40 – 60 EUR
12 mars 2026 20:00:00
2026-03-12

Venez vous plonger dans l’univers de Cyrano de Bergerac !
Plongez au cœur d’une réinvention spectaculaire de Cyrano de Bergerac ! Une comédie musicale audacieuse où chants, danses et émotions subliment le chef-d’œuvre d’Edmond Rostand. Entre modernité et respect de l’œuvre originale, laissez-vous emporter par cette fresque épique qui, à la fin de l’envoi , vous touchera en plein cœur ! 40  .

7 Boulevard Lamarck
+33 2 47 31 15 33
billetterie@az-prod.fr

English :

Come and immerse yourself in the world of Cyrano de Bergerac!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt von Cyrano de Bergerac!

Italiano :

Venite a immergervi nel mondo di Cyrano de Bergerac!

Espanol :

Venga y sumérjase en el mundo de Cyrano de Bergerac

