Cyrano de Bergerac La comédie musicale Bourges

Cyrano de Bergerac La comédie musicale
7 Boulevard Lamarck
Bourges
Tarif : 40 – 40 – 60 EUR
40
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Venez vous plonger dans l’univers de Cyrano de Bergerac !
Plongez au cœur d'une réinvention spectaculaire de Cyrano de Bergerac ! Une comédie musicale audacieuse où chants, danses et émotions subliment le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand. Entre modernité et respect de l'œuvre originale, laissez-vous emporter par cette fresque épique qui, à la fin de l'envoi , vous touchera en plein cœur !
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33 billetterie@az-prod.fr
English :
Come and immerse yourself in the world of Cyrano de Bergerac!
German :
Tauchen Sie ein in die Welt von Cyrano de Bergerac!
Italiano :
Venite a immergervi nel mondo di Cyrano de Bergerac!
Espanol :
Venga y sumérjase en el mundo de Cyrano de Bergerac
