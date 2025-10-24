CYRANO DE BERGERAC LA COMÉDIE MUSICALE – CYRANO DE BERGERAC – LE NORMANDY – LE HAVRE Le Havre

CYRANO DE BERGERAC LA COMÉDIE MUSICALE – CYRANO DE BERGERAC Début : 2026-02-15 à 17:00. Tarif : – euros.

CYRANO DE BERGERAC, LA COMEDIE MUSICALE« Il l’aimait en silence, il souffrait en secret… »Il écrivait dans l’ombre des chansons qu’un autre chantait dans la lumière…La plus bouleversante histoire d’amour du théâtre français racontée en 22 chansons…Un spectacle écrit et composé par Philippe Hattemberg et Stéphane BrunelloProduit et Mise en scène : Gil MarsallaCyrano de Bergerac, la comédie musicale, réinvente avec audace et respect l’œuvre d’Edmond Rostand, transportant son histoire dans l’univers vibrant du spectacle contemporain, porté par des danseurs et des tableaux saisissants.Écrite et composée par Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello (Le Roi Soleil, Mozart l’Opéra Rock), cette création promet une musique qui touche au cœur. Sous la direction de Gil Marsalla, le producteur et metteur en scène en vogue du moment, et enrichie par les chorégraphies d’Oliver Matheron, ce spectacle devient une fresque visuelle et émotionnelle inoubliable.Une aventure artistique où l’amour et la passion dansent en harmonie.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE NORMANDY – LE HAVRE 387 RUE ARISTIDE BRIAND 76600 Le Havre 76