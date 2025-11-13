Cyrano de Bergerac Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Cyrano de Bergerac

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-13 20:00:00

Combats d’épées, chants, musique accompagnent cette version rythmée de ce grand chef d’œuvre du Théâtre.

Avec Cyrano de Bergerac, œuvre et personnages mythiques, Edmond Rostand écrit l’une des plus belles histoires d’amour et de sacrifice.

Par la Compagnie Le Grenier de Babouchka

D’Edmond Rostand par Jean-Philippe Daguerre .

