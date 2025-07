Cyrano de Bergerac Théâtre de Verdure Saint-Sauveur-Gouvernet

Théâtre de Verdure Route de Sainte-jalle Saint-Sauveur-Gouvernet Drôme

Cyrano de Bergerac par le Théâtre école de la Lance et des Baronnies. Mise en scène par Roland Peyron.

Théâtre de Verdure Route de Sainte-jalle Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16 theatrebaronnies@gmail.com

English :

Cyrano de Bergerac by the Théâtre école de la Lance et des Baronnies. Directed by Roland Peyron.

German :

Cyrano de Bergerac von der Theaterschule « Théâtre école de la Lance et des Baronnies ». Inszenierung von Roland Peyron.

Italiano :

Cyrano de Bergerac del Théâtre école de la Lance et des Baronnies. Regia di Roland Peyron.

Espanol :

Cyrano de Bergerac por el Théâtre école de la Lance et des Baronnies. Dirigido por Roland Peyron.

